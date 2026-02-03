Сначала отдых - рапорт потом: для освобожденных из плена изменили правила отпусков

В Украине официально изменили правила отдыха для защитников, вернувшихся из плена. С сегодняшнего дня бойцы имеют право на трехмесячный отпуск без необходимости немедленно решать судьбу своей дальнейшей службы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады.
Главное:
Ранее военные после возвращения из плена часто сталкивались с бюрократическим давлением: от них требовали немедленно определиться, остаются ли они в строю. Новый Закон № 4749-IX ставит точку в этой практике.
С сегодняшнего дня правила игры кардинально изменились в пользу защитников. Главные новации:
Как это работало до сих пор и почему это была проблема: раньше бойцов часто ставили перед жестким выбором: чтобы получить законный отдых, надо было немедленно подписать бумаги о дальнейшей судьбе. Это создавало условия для манипуляций, когда уставшего после плена человека заставляли принимать судьбоносные решения "здесь и сейчас".
- Можно ли разбить 90 дней на несколько частей?
- Нет, согласно новому закону, отпуск предоставляется целиком одним блоком.
- Нужно ли писать рапорт на увольнение, чтобы получить эти 90 дней?
- Нет. Вы получаете отпуск, отдыхаете, и только после его завершения принимаете решение: оставаться в ВСУ или увольняться.
- Когда закон начинает действовать?
- Закон официально вступил в силу сегодня, 3 февраля 2026 года. Все военные, освобожденные из плена, отныне подпадают под его действие.
Напомним, законопроект №14092 был внесен в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали народные депутаты Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Елена Копанчук, Ростислав Тистык. Верховная Рада проголосовала за документ 18 декабря.