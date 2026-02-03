RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Сначала отдых - рапорт потом: для освобожденных из плена изменили правила отпусков

С сегодняшнего дня освобожденные пленные имеют право на 90 дней отпуска (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине официально изменили правила отдыха для защитников, вернувшихся из плена. С сегодняшнего дня бойцы имеют право на трехмесячный отпуск без необходимости немедленно решать судьбу своей дальнейшей службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Читайте также: Почему военным отказывают в отпусках и как отстоять свои права: объяснение адвоката

Главное:

  • Срок: 90 календарных дней без разделения на части.
  • Деньги: полное денежное обеспечение сохраняется.
  • Свобода выбора: рапорт о продолжении службы или увольнении можно подать после отдыха, а не до него.
  • Защита: отозвать из такого отпуска могут только по собственному согласию военного.

Ранее военные после возвращения из плена часто сталкивались с бюрократическим давлением: от них требовали немедленно определиться, остаются ли они в строю. Новый Закон № 4749-IX ставит точку в этой практике.

Новые гарантии: что получают военные с 3 февраля

С сегодняшнего дня правила игры кардинально изменились в пользу защитников. Главные новации:

  • Отпуск "без обязательств": теперь боец сначала идет на 90 дней домой, и только после возвращения решает - увольняться или служить дальше. Никаких рапортов "наперед".
  • Иммунитет от приказов: отозвать с отдыха без согласия самого военного теперь запрещено законом.
  • Полный кошелек: все время отпуска (3 месяца) оплачивается государством в полном объеме.

Как это работало до сих пор и почему это была проблема: раньше бойцов часто ставили перед жестким выбором: чтобы получить законный отдых, надо было немедленно подписать бумаги о дальнейшей судьбе. Это создавало условия для манипуляций, когда уставшего после плена человека заставляли принимать судьбоносные решения "здесь и сейчас".

Это может заинтересовать

- Можно ли разбить 90 дней на несколько частей?

- Нет, согласно новому закону, отпуск предоставляется целиком одним блоком.

- Нужно ли писать рапорт на увольнение, чтобы получить эти 90 дней?

- Нет. Вы получаете отпуск, отдыхаете, и только после его завершения принимаете решение: оставаться в ВСУ или увольняться.

- Когда закон начинает действовать?

- Закон официально вступил в силу сегодня, 3 февраля 2026 года. Все военные, освобожденные из плена, отныне подпадают под его действие.

Читайте также о том, что Президент Украины Владимир Зеленский 2 января подписал закон, который гарантирует освобожденным из плена военнослужащим право на дополнительный отпуск.

Напомним, законопроект №14092 был внесен в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали народные депутаты Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Елена Копанчук, Ростислав Тистык. Верховная Рада проголосовала за документ 18 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины