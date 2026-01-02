ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Военные будут получать 90 дней отпуска после плена: Зеленский подписал закон

Пятница 02 января 2026 16:17
UA EN RU
Военные будут получать 90 дней отпуска после плена: Зеленский подписал закон Фото: Владимир Зеленский подписал закон (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 января, подписал закон, который гарантирует освобожденным из плена военнослужащим право на дополнительный отпуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте №14092 "О внесении изменений в закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который ранее приняла Верховная Рада.

Документом предусмотрено, что военнослужащие, освобожденные из плена, имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Важно, что такой отпуск:

  • предоставляется целиком, без разделения на части;
  • не зависит от решения о продолжении или прекращении военной службы;
  • гарантируется независимо от того, определился ли военный уже с увольнением или продолжением службы.

Право на увольнение со службы сохраняется

Законом также подтверждено право уволенных из плена военнослужащих на увольнение с военной службы на основании подпункта "д" пункта 2 части четвертой статьи 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Таким образом, предоставление отпуска не лишает защитников возможности принять решение об увольнении после возвращения из плена.

Для восстановления после плена

Как отмечается в пояснительной записке, принятие закона направлено на поддержку военных, переживших плен, и создание условий для физического и психологического восстановления после травматического опыта.

"Реализация инициативы будет способствовать повышению уровня доверия к государству среди военнослужащих, их семей и общества, подтвердив приоритетность защиты прав защитников Украины", - говорится в документе.

Напомним, законопроект №14092 был внесен в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали народные депутаты Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Елена Копанчук, Ростислав Тистык. Верховная Рада проголосовала за документ 18 декабря.

РБК-Украина также писало, какие виды отпусков и на каких условиях могут получить военнослужащие во время действия военного положения в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем