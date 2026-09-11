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Условия должны быть равными для всех: схемы с экспортом металлолома уничтожают бюджет и рынок

13:45 11.09.2026 Пт
2 мин
Вывоз дефицитного сырья через ЕС без уплаты пошлины вредит украинской экономике
aimg Юлия Бойко
Условия должны быть равными для всех: схемы с экспортом металлолома уничтожают бюджет и рынок Как неравные правила экспорта металлолома вредят Украине (фото: Getty Images)
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Украине нужно выровнять условия экспорта металлолома для всех направлений и не допускать схем, при которых сырье вывозится через страны ЕС без уплаты экспортных пошлин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Андрея Забловского.

На рынке неравные условия экспорта

По его словам, сейчас рынок металлолома и металлургия одновременно находятся в сложном состоянии: заготовка металлолома сокращается, часть заготовительных пунктов прекратила работу, а металлургические предприятия снижают производство из-за ударов, логистических проблем и блокады морского экспорта.

На этом фоне, считает Забловский, решения по дальнейшему экспорту металлолома должны учитывать интересы обоих секторов.

Но проблемой являются неравные условия торговли - когда при экспорте в страны ЕС пошлина не применяется, а дальше металлолом может реэкспортироваться в третьи страны.

"Правила должны быть равными. Не должно быть ситуации, когда через отдельное направление можно фактически обойти экспортную пошлину", - отметил Забловский.

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Полный запрет экспорта не спасет

По его словам, полный запрет на экспорт не является универсальным решением, но практика реэкспорта создает сразу две проблемы: бюджет недополучит значительные средства, а украинские металлургические предприятия рискуют терять дефицитное сырье.

Эксперт отмечает, что правительству следует наработать механизм, при котором возможный экспорт не будет создавать дефицит сырья внутри страны, а условия торговли будут одинаковыми для всех государств.

"Здесь не может быть победителя за счет другого. Нужен баланс, основанный на реальной статистике, потреблении и состоянии обеих отраслей", - подытожил экономист.

Как известно, недавно ломщики организовали акцию протеста, и требуют отменить нулевую экспортную квоту на лом черных металлов – из-за того, что "критически упал внутренний спрос".

В то же время, возвращение к прошлой схеме, когда металлолом во избежание уплаты пошлины экспортировался сначала в страны ЕС, а затем – в третьи страны, не является выходом – по данным народных депутатов, потери бюджета от этих схем составляют более 3 млрд грн в год.

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