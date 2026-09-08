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НАДПУ предлагает распространить пошлину на весь экспорт лома в ЕС: что это изменит

16:51 08.09.2026 Вт
2 мин
Сколько Украина потеряла из-за "схем" с вывозом металлолома?
aimg Юлия Бойко
НАДПУ предлагает распространить пошлину на весь экспорт лома в ЕС: что это изменит НАГПУ призывает вернуть пошлину на металлолом (фото: GettyImages)
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После завершения действия нулевой квоты на экспорт металлолома Украина может частично компенсировать потери бюджета за счет распространения пошлины в размере 180 евро за тонну на поставки во все страны без исключения, включая ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксении Оринчак.

По ее словам, ранее при экспорте металлолома в страны ЕС пошлины не уплачивались. В результате, по оценке Оринчак, государственный бюджет недополучал поступления, а украинские металлургические предприятия теряли дефицитное сырье.

"Механизм таможенной пошлины в размере 180 евро за тонну должен применяться для всех стран без исключения, в том числе при экспорте в ЕС", - отметила Оринчак.

Она считает, что такой подход после завершения нулевой квоты позволит одновременно увеличить бюджетные поступления и снизить стимулы для вывоза металлолома из Украины.

Как известно, до введения нулевой квоты экспорт металлолома из Украины постоянно рос.

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И хотя экспортная пошлина на металлолом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что вывозили этот металлолом через Польшу, с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию.

Из-за таких "серых" экспортных схем государственный бюджет потерял более 3 миллиардов гривен.

Ранее производители ферросплавов также призвали ввести пошлину на экспорт металлолома в ЕС.

Заметим, Кабмин с 1 января 2026 ограничил экспорт лома на весь год - поскольку он нужен украинским предприятиям для производства продукции для обороны, восстановления и внутреннего рынка.

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