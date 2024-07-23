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Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, объявлено подозрение

Фото: совладельцу усадьбы Зеленских объявили подозрение (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Прокуратура и полиция объявили подозрение совладельцу усадьбы Зеленских, давшего указание на ее снос. На технику, которой пользовались строители, наложен арест.

Отмечается, что до этого усадьба неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены. .

Как сообщают в полиции, последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке. Несмотря на это, 32-летний владелец здания, осведомленный о действующих судом ограничениях на запрет совершения каких-либо действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить.

Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания. Как отметили в прокуратуре, также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в незаконном сносе здания. На технику, которой пользовались строители, наложен арест.

"Следователи сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест", - говорится в сообщении полиции.

Фото: объявление подозрения совладельцу усадьбы Зеленских, давшего указание на ее снос (t.me/UA_National_Police, t.me/kyiv_pro_office)

Что предшествовало

Как сообщалось ранее, в Киеве снесли усадьбу Зеленских. Это историческое здание конца XIX века.

Позже в прокуратуре сообщили о том, что снос усадьбы Зеленских в Киеве произошел, несмотря на арест здания, наложенный в январе.

Вчера мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.

Позже стало известно, что город заставил застройщика восстановить поврежденную усадьбу Зеленских, его представитель сделал соответствующее заявление на камеру.

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