Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, объявлено подозрение

Прокуратура и полиция объявили подозрение совладельцу усадьбы Зеленских, давшего указание на ее снос. На технику, которой пользовались строители, наложен арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Национальной полиции Украины и Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что до этого усадьба неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены. .
Как сообщают в полиции, последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке. Несмотря на это, 32-летний владелец здания, осведомленный о действующих судом ограничениях на запрет совершения каких-либо действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить.
Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания. Как отметили в прокуратуре, также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в незаконном сносе здания. На технику, которой пользовались строители, наложен арест.
"Следователи сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось ранее, в Киеве снесли усадьбу Зеленских. Это историческое здание конца XIX века.
Позже в прокуратуре сообщили о том, что снос усадьбы Зеленских в Киеве произошел, несмотря на арест здания, наложенный в январе.
Вчера мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.
Позже стало известно, что город заставил застройщика восстановить поврежденную усадьбу Зеленских, его представитель сделал соответствующее заявление на камеру.
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