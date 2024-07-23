Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, оголошено підозру

Зазначається, що до цього садиба неодноразово була під погрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані.

Як повідомляють у поліції, востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку. Попри це, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій з обʼєктом нерухомості, вирішив його знищити.

Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж зазначеної будівлі. Як зауважили в прокуратурі, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

"Слідчі повідомили власнику будинку про підозру за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт", - йдеться в повідомленні поліції.