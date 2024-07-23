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Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, оголошено підозру

Фото: співвласнику садиби Зеленських оголосили підозру (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Прокуратура та поліція оголосили підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Національної поліції України та Київської міської прокуратури.

Зазначається, що до цього садиба неодноразово була під погрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах  кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані.

Як повідомляють у поліції, востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку. Попри це, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій з обʼєктом нерухомості, вирішив його знищити.

Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж зазначеної будівлі. Як зауважили в прокуратурі, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

"Слідчі повідомили власнику будинку про підозру за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт",  - йдеться в повідомленні поліції.

 Фото: оголошення підозри співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення (t.me/UA_National_Police, t.me/kyiv_pro_office)

Що передувало

Як повідомлялося раніше, у Києві знесли садибу Зеленських. Це історична будівля кінця ХІХ століття.

Пізніше у прокуратурі повідомили про те, що знесення садиби Зеленських у Києві відбулось попри арешт будівлі, накладений в січні.

Вчора мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі. І вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Пізніше стало відомо, що місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив, його представник зробив відповідну заяву на камеру.

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