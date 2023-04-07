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Сотрудники Tesla распространяют приватные видео, снятые электромобилями, - СМИ

Фото: сотрудники Tesla распространяют приватные видео, снятые машинами (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники Tesla регулярно делились записями видеокамер, которые установлены на электромобилях компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, сотрудники компании с 2019 по 2022 год делились друг с другом видеозаписями с автомобилей клиентов Tesla. Иногда на них были запечатлены моменты дорожно-транспортных происшествий, некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. Например, на одной из них владелец машины подошел к ней совершенно голым.

Кроме того, в групповых чатах распространялась видеозапись, на которой запечатлен подводный аппарат, припаркованный в гараже одного из владельцев Tesla. Это была подлодка White Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде 1977 года "Шпион, который любил меня".

Кроме того, по словам бывших сотрудников, у них была программа, которая показывала координаты места съемки, благодаря чему они могли бы выяснить, кто именно является владельцем автомобиля.

Ранее мы писали, что федеральный суд Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить около 3,2 миллиона долларов бывшему сотруднику из-за расовых преследований.

Также сообщалось, что компанию Tesla обязали выплатить бывшему работнику Оуэну Диасу 137 млн долларов из-за расовой дискриминации.

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