Співробітники Tesla розповсюджують приватні відео, зняті електромобілями, - ЗМІ

За даними ЗМІ, співробітники компанії з 2019 по 2022 ділилися один з одним відеозаписами з автомобілів клієнтів Tesla. Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод, деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Наприклад, на одній із них власник машини підійшов до неї зовсім голим.

Крім того, у групових чатах поширювався відеозапис, на якому зображено підводний апарат, припаркований у гаражі одного з власників Tesla. Це був підводний човен White Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда 1977 року "Шпигун, який любив мене".

Крім того, за словами колишніх співробітників, вони мали програму, яка показувала координати місця зйомки, завдяки чому вони могли б з'ясувати, хто саме є власником автомобіля.