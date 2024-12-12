Сотрудники МАГАТЭ не собираются покидать Украину после атаки дрона на автомобиль миссии

"Пока у них таких планов нет", - сказал один из собеседников.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 10 декабря в МАГАТЭ сообщили, что беспилотник попал в служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это нападение продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом и безопасностью.

Российский дроновый удар по автомобилю миссии Агентства планируют рассмотреть на чрезвычайном заседании Совета Управляющих МАГАТЭ 12 декабря в Вене.