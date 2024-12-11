Удар дрона по авто МАГАТЭ обсудят на чрезвычайном заседании Совета Управляющих агентств

На чрезвычайном заседании Совета Управляющих МАГАТЭ (международное агентство по атомной энергии) 12 декабря в Вене будет рассмотрен российский дроновый удар по автомобилю миссии Агентства по дороге к оккупированной Запорожской атомной электростанции. Заседание созывает Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Чиновник назвал атаку российского БПЛА на автомобиль миссии МАГАТЭ "очередным преступлением и проявлением беспрецедентного цинизма России".

"Враг намеренно использует свои террористические методы и устрашения", - говорится в сообщении Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что МАГАТЭ имеет независимый подход к оценке уровня безопасности как на захваченной войсками РФ Запорожской атомной электростанции, так и на других украинских АЭС и объектах, критичных для работы атомных станций.

Он добавил, что такая работа АЭС Украины означает ядерную безопасность не только для нашего государства, но и всего европейского региона.

"Это очередное преступление России также будет рассмотрено во время инициированного мною чрезвычайного заседания Совета Управляющих МАГАТЭ, которое состоится 12 декабря в Вене. Действия агрессора против украинской энергетики требуют решительной реакции со стороны международного сообщества", - подчеркнул министр.

Чиновник также рассказал, что Киев готов и дальше оказывать максимальное содействие работе миссий МАГАТЭ на украинских объектах и "прилагать максимальные усилия для безопасности с широким привлечением международного сообщества и, в частности, МАГАТЭ".

Автомобиль миссии МАГАТЭ потерпел удар БПЛА по дороге в Запорожскую АЭС (фото: facebook.com/german.galushchenko)

Атака БПЛА на авто миссии МАГАТЭ

Напомним, вчера в МАГАТЭ заявили, что беспилотник попал в служебный автомобиль миссии, когда колонна направлялась к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. В Агентстве рассказали, что дрон серьезно повредил служебное авто миссии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот случай как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.