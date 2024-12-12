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Співробітники МАГАТЕ не збираються залишати Україну після атаки дрона на автомобіль місії

Фото: автомобіль місії МАГАТЕ зазнав удару БПЛА (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Юрій Дощатов

Співробітники МАГАТЕ не мають наміру залишати атомні електростанції в Україні після інциденту з влучанням російського безпілотника в автомобіль місії цієї організації на шляху до Запорізької АЕС.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел з української сторони.

"Поки що у них таких планів немає", - сказав один зі співрозмовників.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 10 грудня у МАГАТЕ повідомили, що безпілотник влучив у службовий автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей напад продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов'язане з міжнародним правом та безпекою.

Російський дроновий удар по автомобілю місії Агентства планують розглянути на надзвичайному засіданні Ради Управляючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні.

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Запорізька АЕСМАГАТЕАтака дронів