Співробітники МАГАТЕ не збираються залишати Україну після атаки дрона на автомобіль місії

"Поки що у них таких планів немає", - сказав один зі співрозмовників.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 10 грудня у МАГАТЕ повідомили, що безпілотник влучив у службовий автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей напад продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов'язане з міжнародним правом та безпекою.

Російський дроновий удар по автомобілю місії Агентства планують розглянути на надзвичайному засіданні Ради Управляючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні.