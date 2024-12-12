Сотрудники МАГАТЭ не собираются покидать Украину после атаки дрона на автомобиль миссии
Сотрудники МАГАТЭ не намерены покидать атомные электростанции в Украине после инцидента с попаданием российского беспилотника в автомобиль миссии этой организации по пути на Запорожскую АЭС.
Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников с украинской стороны.
"Пока у них таких планов нет", - сказал один из собеседников.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 10 декабря в МАГАТЭ сообщили, что беспилотник попал в служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что это нападение продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом и безопасностью.
Российский дроновый удар по автомобилю миссии Агентства планируют рассмотреть на чрезвычайном заседании Совета Управляющих МАГАТЭ 12 декабря в Вене.
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