Сотрудник ФСБ в Запорожской области пытал украинцев. Ему предъявили подозрение

Детали дела

В октябре 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, подозреваемый вместе с другими представителями оккупационных войск во исполнение задач руководства РФ по выявлению и преследованию проукраински настроенных граждан пытал украинцев.

Демонстрируя ненависть, он применял к ним пытки, чтобы получить необходимую информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также жителей оккупированных территорий, которые имеют проукраинские взгляды.

Оккупант удерживал в плену украинцев

Также он организовал незаконное лишение свободы гражданских лиц и их содержание в нечеловеческих условиях.

Фото: Сотрудник ФСБ (gp.gov.ua)

"В целом пострадавшее гражданское лицо содержалось в неволе более 5 месяцев. Его привлекали к принудительным работам, где к нему применяли физическое, психологическое и сексуальное насилие", - говорится в заявлении.

Что ему грозит

Отмечается, что сотруднику ФСБ России сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и другом нарушении законов и обычаев войны.

Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Также двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.