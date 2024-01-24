Співробітник ФСБ у Запорізькій області катував українців. Йому висунули підозру

Деталі справи

У жовтні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, підозрюваний разом з іншими представниками окупаційних військ на виконання завдань керівництва РФ щодо виявлення та переслідування проукраїнськи налаштованих громадян катував українців.

Демонструючи ненависть, він застосовував до них катування, щоб отримати необхідну інформацію про військовослужбовців Збройних сил України, а також жителів окупованих територій, які мають проукраїнські погляди.

Окупант утримував у полоні українців

Також він організував незаконне позбавлення волі цивільних осіб та їх утримання в нелюдських умовах.

Фото: Співробітник ФСБ (gp.gov.ua)

"Загалом потерпіла цивільна особа утримувалася в неволі понад 5 місяців. Його залучали до примусових робіт, де до нього застосовували фізичне, психологічне та сексуальне насильство", - йдеться в заяві.

Що йому загрожує

Зазначається, що співробітнику ФСБ Росії повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншому порушенні законів і звичаїв війни.

Йому загрожує до дванадцяти років в'язниці.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.