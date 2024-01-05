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Россияне отправили двух силовиков из Дагестана в Запорожскую область. Их судили в Украине

Васильевский район, Пятница 05 января 2024 21:51
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Россияне отправили двух силовиков из Дагестана в Запорожскую область. Их судили в Украине Архивное фото: Россияне отправили двух силовиков из Дагестана в Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

Детали дела

После оккупации Васильевского района в феврале 2022 года двое военнослужащих подразделения Махачкалинского ОМОН управления Росгвардии по республике Дагестан были назначены так называемыми "заместителем и помощником военного коменданта" оккупационной администрации города Васильевка.

С целью реализации оккупационной политики государства-агрессора и отдельных решений представителей оккупационной "администрации" на временно оккупированной территории они объединили свои усилия на проведение подрывной деятельности против Украины.

Россияне отправили двух силовиков из Дагестана в Запорожскую область. Их судили в Украине

Фото: Оккупанты (facebook.com/zap.gp.gov.ua)

Россияне организовывали поиск и непосредственно участвовали в задержании патриотически настроенных местных жителей.

После доставки их в помещение захваченного админздания Васильевской полиции издевались, принуждая к сотрудничеству, - применяли электроток, проливали на кожу химические реактивы, вставляли острые металлические предметы под ногти рук, угрожали убийством родственников.

Суд вынес решение

Двое военных ВС РФ признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении пыток, по предварительному сговору группой лиц.

Приговором суда им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, участник ЧВК "Вагнера" Игорь Саликов 18 декабря прибыл в Нидерланды и заявил о намерении выступить в Международном уголовном суде (МКС) с рассказом о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.

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