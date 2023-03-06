В Одессе задержали бывшего боевике "ДНР" из батальона "Спарта"

В Одессе разоблачили и задержали бывшего боевика из батальона "Спарта". Он воевал на стороне террористической "ДНР" против сил АТО на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Боевиком оказался житель Одесской области, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта". В составе вражеской группировки он обстреливал украинские войска и воевал в районе Донецкого аэропорта. Кроме того, боевик учился на "курсах" снайперов и дежурил на блокпостах.

После получения ранения оккупант тайно вернулся в Одесскую область. Злоумышленник долго скрывался от правосудия и поддерживал контакты с оккупантами и террористами.

СБУ во время обысков по месту жительства боевика обнаружила компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Фото: в Одессе задержан экс-боевик "ДНР" (ssu.gov.ua)