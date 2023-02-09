RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сотрудничал с ФСБ и наводил удары по Киеву. СБУ задержала работника "Укрзализныци"

Фото: СБУ задержала работника "Укрзализныци", который сотрудничал с ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности разоблачила и задержала сотрудника "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как выяснили спецслужбы, российским агентов оказался действующий чиновник регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.

В случае оккупации региона захватчики обещали предателю лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

Сотрудник УЗ находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, которого интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Также предатель пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве. В случае получения россияне планировали использовать их для ракетных ударов.

Работника "Укрзализныци" задержали в Чернигове. Во время обысков у него нашли смартфоны, с помощью которых он общался с врагом.

Фото: переписка сотрудника УЗ с представителе ФСБ (ssu.gov.ua)

Вражескому приспешнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Киева, который корректировал вражеские удары по столице из РСЗО "Град" и "Смерч".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныУкрзализныцяФСБгосизменаракетный удар