Співпрацював із ФСБ та наводив удари по Києву. СБУ затримала працівника "Укрзалізниці"

Як з'ясували спецслужби, російським агентом виявився чинний чиновник регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

У разі окупації регіону загарбники обіцяли зраднику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Співробітник УЗ перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, якого цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також зрадник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання росіяни планували використати їх для ракетних ударів.

Працівника "Укрзалізниці" затримали у Чернігові. Під час обшуків у нього знайшли смартфони, за допомогою яких він спілкувався із ворогом.

Фото: листування співробітника УЗ із представником ФСБ (ssu.gov.ua)

Ворожому поплічнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзміна, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.