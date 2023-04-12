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Сотрудничал с ФСБ. Житель Николаева приговорен к 15 годам за корректировку ударов россиян

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Николаев, Среда 12 апреля 2023 15:28
Сотрудничал с ФСБ. Житель Николаева приговорен к 15 годам за корректировку ударов россиян Фото: жителя Николаева арестовали за сотрудничество с россиянами (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Мужчину, который корректировал удары россиян по Николаеву арестовали на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в Николаеве в июле прошлого года. Во время обысков у злоумышленника обнаружили взрывчатку, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Установлено, что вражеским соратником был местный житель, которого ФСБ привлекла к негласному сотрудничеству в мае прошлого года.

Для вербовки враг использовал один из прокремлевских Телеграмм-каналов, где фигурант активно оправдывал вооруженную агрессию РФ в собственных комментариях.

Для выполнения задач российской спецслужбы мужчина объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты. Полученные файлы отправлял кадровому сотруднику ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Именно по его "наводке" в течение 26 - 30 июня прошлого года оккупанты осуществили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам. Среди них - здания гражданской инфраструктуры.

По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала российского информатора, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Им оказался житель Южноукраинска.

Кроме того, правоохранители задержали российского агента, который "сливал" расположение авиации ВСУ в Днепре и области.

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