Собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС. СБУ задержала российского агента
СБУ задержала российского информатора, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Им оказался житель Южноукраинска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию", - говорится в сообщении.
Как рассказали в СБУ, закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.
"За выполнение задач информатор получал деньги от своих российских "кураторов". Фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карту 2 тыс. грн "аванса", - добавили в ведомстве.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.
По данным следствия, приспешником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года.
В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.
Также СБУ установила, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине. Группа тинейджеров причастна к серии анонимных сообщений о "взрывчатке" в Киеве и других регионах Украины.
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