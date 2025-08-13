ua en ru
Сотрудничество с Siemens и 50 млн на ПТУ: в "Метинвесте" рассказали об инвестициях в развитие профобразования

Среда 13 августа 2025 18:04
Сотрудничество с Siemens и 50 млн на ПТУ: в "Метинвесте" рассказали об инвестициях в развитие профобразования Фото: в "Метинвесте" рассказали об инвестициях в развитие профобразования (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" уже более 15 лет формирует резерв квалифицированных кадров: открывает учебные центры с глобальными технологическими игроками, финансирует ПТУ в Украине, и инвестировала более полумиллиарда гривен в открытие горно-металлургического вуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, в 2020-2025 годах компания вложила 55,4 млн грн в профтехобразование, сотрудничая с 24 ПТУ, а также открыла учебные центры совместно с глобальными технологическими партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Это позволяет внедрять инновации в производстве и сокращать кадровый дефицит.

"Метинвест Политехника", первый в Украине частный горно-металлургический вуз, основанный компанией, в этом году открыл вступительную кампанию на 19 бакалаврских, 20 магистерских и 5 аспирантских программ. Учебные направления охватывают металлургию, горное дело, компьютерные науки, материаловедение, автоматизацию, охрану окружающей среды, инжиниринг оборудования, сварку, безопасность труда, бизнес-аналитику и др. Все программы построены с учетом реальных потребностей производства и запросов бизнеса с фокусом на сочетание теории и практики.

Особенности поступления - гибкий график, стипендии для лучших студентов, льготные условия для ветеранов и абитуриентов из прифронтовых регионов. Также университет реализует программы международных стажировок, в частности в Болгарии и Италии, в партнерстве с компаниями Promet Steel и Danieli.

Параллельно компания развивает корпоративный университет, который в 2025 году перезапустят с обновленной методологией. Это создает пространство для горизонтального и вертикального карьерного роста с фокусом на управленческие компетенции, цифровые навыки и soft-skills.

Образование в стратегии "Метинвеста" - не только ответ на потребности бизнеса. Это вклад в развитие громад и реинтеграцию людей, пострадавших от войны. Через обучение "Метинвест" способствует повышению занятости, снижению миграционных рисков и усилению экономической самостоятельности регионов. Образовательные инициативы компании - это пример того, как частный сектор может модернизировать образовательную систему страны, стимулируя при этом развитие бизнеса, общества и государства.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на Метинвест приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

