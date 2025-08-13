ua en ru
Співпраця з Siemens та 50 млн на ПТУ: в "Метінвесті" розповіли про інвестиції в розвиток профосвіти

Середа 13 серпня 2025 18:04
Співпраця з Siemens та 50 млн на ПТУ: в "Метінвесті" розповіли про інвестиції в розвиток профосвіти
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" уже понад 15 років формує резерв кваліфікованих кадрів: відкриває навчальні центри з глобальними технологічними гравцями, фінансує ПТУ в Україні, і інвестувала більше півмільярда гривень у відкриття гірничо-металургійного вишу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, у 2020-2025 роках компанія вклала 55,4 млн грн у профтехосвіту, співпрацюючи з 24 ПТУ, а також відкрила навчальні центри спільно з глобальними технологічними партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Це дає змогу впроваджувати інновації у виробництві та скорочувати кадровий дефіцит.

"Метінвест Політехніка", перший в Україні приватний гірничо-металургійний виш, заснований компанією, цьогоріч відкрив вступну кампанію на 19 бакалаврських, 20 магістерських та 5 аспірантських програм. Навчальні напрями охоплюють металургію, гірництво, комп’ютерні науки, матеріалознавство, автоматизацію, охорону довкілля, інжиніринг обладнання, зварювання, безпеку праці, бізнес-аналітику тощо. Всі програми побудовані з урахуванням реальних потреб виробництва та запитів бізнесу з фокусом на поєднання теорії та практики.

Особливості вступу - гнучкий графік, стипендії для найкращих студентів, пільгові умови для ветеранів та абітурієнтів із прифронтових регіонів. Також університет реалізує програми міжнародних стажувань, зокрема у Болгарії та Італії, в партнерстві з компаніями Promet Steel та Danieli.

Паралельно компанія розвиває корпоративний університет, який у 2025 році перезапустять з оновленою методологією. Це створює простір для горизонтального й вертикального кар’єрного зростання з фокусом на управлінські компетенції, цифрові навички та soft-skills.

Освіта в стратегії "Метінвесту" - не лише відповідь на потреби бізнесу. Це внесок у розвиток громад і реінтеграцію людей, що постраждали від війни. Через навчання "Метінвест" сприяє підвищенню зайнятості, зниженню міграційних ризиків і посиленню економічної самостійності регіонів. Освітні ініціативи компанії – це приклад того, як приватний сектор може модернізувати освітню систему країни, стимулюючи водночас розвиток бізнесу, суспільства та держави.

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на Метінвест припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

