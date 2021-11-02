Списуючи вагони за віком, Мінінфраструктури лобіює інтереси вагонобудівників, - експерт

Пропонуючи списувати вагони виходячи з їхнього віку, а не технічного стану, Міністерство інфраструктури слідує не європейській практиці, а російській, де від введення подібних правил виграли власники вагонобудівних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ВП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова на прес-конференції, присвяченій ініціативі МІУ.

Він наголосив: вантажовідправники згодні з тим, що парк вантажних вагонів необхідно оновлювати. Але миттєве списання величезної кількості вагонів не вирішить проблеми, а створить безліч нових. Тому рішення необхідне продумане та виважене.

"Але замість компромісного рішення відомство ініціювало зовсім новий проект наказу. У ньому ми йдемо не шляхом Європи і розвинених країн, де немає жодного обмеження на термін експлуатації вагоном, а шляхом РФ, яка встановлює просто граничний термін експлуатації вагона", - пояснив Каленков.

Він нагадав: у РФ це було зроблено тому, що президенту Володимиру Путіну потрібно особисто підтримати кілька конкретних корпорацій, щоб компенсувати виробництво військової техніки і дати їм відповідні замовлення.

"В Україні, на жаль, теж вирішили піти саме таким шляхом. Адже хто бенефіціари цього рішення - власники вагонобудівних заводів, яких усі знають. Це кілька людей всього в Україні. І ось таким чином хочуть створити їм попит більше ніж на 100 млрд грн" , - підкреслив Каленков.

Але поки кілька людей зароблятимуть, економіка України постраждає - бо 100 млрд грн буде фактично виведено з економіки. Крім того, це рішення створює передумови для масштабної кризи у промисловості та аграрному секторі.

"Штучне обмеження терміну експлуатації вагонів створить дефіцит вагонів, а відповідно - колосально вплине на всю економічну систему. Тому що більша частина вантажів в Україні перевозиться саме залізничним транспортом. Дефіцит вагонів призведе до зривів поставок і перевезень, і до їх подорожчання. Це позначиться на кінцевих споживачах і на втраті конкурентоспроможності товарів. У будь-якому випадку це втрати економіки країни", - наголосив Каленков.

Щоб уникнути подібної кризи, експерт закликав Міністерство інфраструктури, Міністерство економіки та Кабінет міністрів України прислухатися до відправників вантажу та спільно напрацювати компромісний варіант наказу, який дозволить оновити рухомий склад УЗ без важких економічних наслідків.