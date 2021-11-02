Списывая вагоны по возрасту, Мининфраструктуры лоббирует интересы вагоностроителей, - эксперт

Предлагая списывать вагоны исходя из их возраста, а не технического состояния, Министерство инфраструктуры следует не европейской практике, а российской, где от введения подобных правил выиграли владельцы вагоностроительных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова на пресс-конференции, посвященной инициативе МИУ.

Он подчеркнул: грузоотправители согласны с тем, что парк грузовых вагонов необходимо обновлять. Но одномоментное списание огромного количества вагонов не решит проблему, а создаст множество новых. Поэтому решение необходимо продуманное и взвешенное.

"Но вместо компромиссного решения ведомство инициировало совершенно новый проект приказа. В нем мы идем не по пути Европы и развитых стран, где нет никакого ограничения на срок эксплуатации вагоном, а по пути РФ, которая устанавливает просто граничный срок эксплуатации вагона", - пояснил Каленков.

Он напомнил: в РФ это было сделано потому, что президенту Владимиру Путину нужно лично поддержать несколько конкретных корпораций, чтобы компенсировать им производство военной техники и дать им соответствующие заказы.

"В Украине, к сожалению, тоже решили пойти именно таким путем. Ведь кто бенефициары этого решения - владельцы вагоностроительных заводов, которых все знают. Это несколько человек всего в Украине. И вот таким образом хотят создать им спрос больше чем на 100 млрд грн", - подчеркнул Каленков.

Но пока несколько человек будут зарабатывать, экономика Украины пострадает - ведь 100 млрд грн будут фактически выведены из экономики. Кроме того, это решение создает предпосылки для масштабного кризиса в промышленности и аграрном секторе.

"Искусственное ограничение срока эксплуатации вагонов создаст дефицит вагонов, а соответственно - колоссально повлияет на всю экономическую систему. Потому что большая часть грузов в Украине перевозится именно железнодорожным транспортом. Дефицит вагонов приведет к срывам поставок и перевозок, и к их удорожанию. Это отразится на конечных потребителях и на потере конкурентоспособности товар. В любом случае, это потери экономики страны", - подчеркнул Каленков.

Чтобы избежать подобного кризиса, эксперт призвал Министерство инфраструктуры, Министерство экономики и Кабинет министров Украины прислушаться к грузоотправителям и совместно наработать компромиссный вариант приказа, который позволит обновить подвижный состав УЗ без тяжелых экономических последствий.

