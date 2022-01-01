Військовий облік для жінок: відповіді на головні питання

Жінки цілого переліку конкретних професій мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. З наступного року за невиконання цієї норми можуть штрафувати.

Все, що про це відомо, в матеріалі РБК-Україна .

Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниць яких жінок будуть брати на облік військовозобов'язаних - віком від 18 до 60 років.

У переліку опинилось безліч популярних професій: програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо. Повний список дивіться тут.

Зокрема, нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми.

Алгоритм дій

Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.

З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров'ю.

Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.

Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

Штрафи

Штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року, для українок - це від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.

За якої умови жінок почнуть призивати в армію

У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.