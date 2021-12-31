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Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 16:27
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити Фото: в Україні змінять правила військового обліку для жінок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Міністерство оборони України пропонує змінити правила військового обліку для жінок. Можуть скасувати штрафи.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит РБК-Україна.

Як повідомили у Міноборони, проведено аналіз ймовірних ускладень, що можуть негативно вплинути на роботу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через надмірну кількість звернень щодо постановки на військовий облік.

"Міноборони звернулося до інших силових структур з пропозицією додатково вивчити та проаналізувати Перелік спеціальностей та/або професій, спорідненими з відповідними спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підпорядкованих організаційних структур та надати до 6 січня 2022 року пропозиції міністерству", - йдеться у відповіді на запит.

Зокрема, просять врахувати застосування електронної системи взяття на військовий облік, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.

"Міноборони розробляє проект нормативно-правового акту щодо незастосування адміністративних стягнень (штрафів) до жінок, які порушили порядок та строки взяття на військовий облік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

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Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
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