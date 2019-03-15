У списку спостерігачів ОБСЄ на вибори в Україні потрапили 24 росіянина

Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянин в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборах 2019. Об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер, сообщают росСМИ.

Сообщается, что список уже направлен в Центральную избирательную комиссию Украины.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - отметил Раймер.

Напомним, ЦИК удалил из перечня избирательных участков за рубежом те, которые располагались в Российской Федерации. Согласно рекомендациям Центризбиркома, избиратели, которые находятся на консульском учете на территории России, смогут проголосовать в Тбилиси, Астане, Хельсинки или же в Украине.

РБК-Украина писало, что закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине в четверг, 28 февраля, вступил в силу.