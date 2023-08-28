В списке даже союзники Украины. Какие страны поставляют РФ иностранные детали для дронов и кто лидер

Какие страны поставляют России детали для дронов

Так, в указанных моделях беспилотников было обнаружено 174 иностранных компонента. Согласно исследованию, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай (67% поставок, а 17% из них уходят через Гонконг). Из Турции поставляют 5% компонентов, а Объединенных Арабских Эмиратов - 2%. Кроме того, в дронах были обнаружены составляющие, производимые в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах. Речь идет, в частности, о процессорах, микросхемах, транзисторах и других жизненно важных компонентах.

Как отмечается, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что усложняет регуляторный надзор. Международная рабочая группа, возглавляемая руководителем ОП Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом, призывает производителей делать больше для предотвращения доступа России к их продукции в обход экономических санкций.

"Россия чрезвычайно активно использует дроны для массированных атак на инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Украине, поэтому очень тревожно видеть, что важные компоненты для производства враждебных БПЛА происходят из разных государств, в том числе из стран-союзников Украины", - отметил Ермак.

Как можно усилить контроль

Так, эксперты предлагают ряд мер, которые делают невозможным попадание в РФ иностранных компонентов. Среди таких мер эксперты указывают на необходимость согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования и расширить категории подпадающих под санкции на основе кодов Гармонизированной системы.

Также рекомендуется усилить сотрудничество между производителями и органами власти, а правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, не соблюдающих санкции. Кроме того, меры экспортного контроля могут усилить применение механизмов борьбы с отмыванием денег, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег.