РФ ударила по Украине сделанными в этом году Х-101. У подобных ракет иностранные компоненты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. У Х-101, выпущенных в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем", - написал он.

Ермак отметил, что власти собирают всю необходимую информацию, работают с партнерами и регулярно общаются с ними.

В то же время, правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем.

Он отметил, что уже были введены определенные ограничения, но подчеркнул, что санкции нужно усиливать, чтобы страна-агрессор не могла получать критические компоненты и производить ракеты.

Ночной обстрел Украины

Сегодня после 4:00 оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атакой оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

Так, в Луцке захватчики попали по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека, еще трое пострадали.

Во Львовской области из-за атаки пострадали 19 человек, среди них 10-летний ребенок. В Днепре разрушениям подверглось промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

При этом украинские бойцы сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.

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