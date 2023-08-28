У списку навіть союзники України. Які країни постачають РФ іноземні деталі для дронів та хто лідер

Які країни постачають Росії деталі для дронів

Так, у вказаних моделях безпілотників було виявлено 174 іноземні компоненти. Згідно з дослідженням, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай (67% поставок, а 17% з них йдуть через Гонконг). З Туреччини постачають 5% компонентів, а Об'єднаних Арабських Еміратів - 2%. Крім того, у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах. Мова йде, зокрема, про процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти.

Як зазначається, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Тож Міжнародна робоча група, очолювана керівником ОП Андрієм Єрмаком і директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майклом Макфолом, закликає виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн - союзників України", - зазначив Єрмак.

Як можна посилити контроль

Тож, експерти пропонують низку заходів, які унеможливлять потрапляння до РФ іноземних компонентів. Серед таких заходів експерти вказують необхідність узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.

Також рекомендується посилити співпрацю між виробниками та органами влади, а уряди мають провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються санкцій. Крім того, заходи експортного контролю може посилити застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей.