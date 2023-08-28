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В списке даже союзники Украины. Какие страны поставляют РФ иностранные детали для дронов и кто лидер

Украина, Понедельник 28 августа 2023 13:50
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В списке даже союзники Украины. Какие страны поставляют РФ иностранные детали для дронов и кто лидер Фото: какие страны поставляют РФ иностранные детали для дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия, атакуя Украину, регулярно применяет три вида дронов - "Шахед-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". Все они содержат иностранные компоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Международной рабочей группы по санкциям против России, опубликованные Офисом президента.

Какие страны поставляют России детали для дронов

Так, в указанных моделях беспилотников было обнаружено 174 иностранных компонента. Согласно исследованию, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай (67% поставок, а 17% из них уходят через Гонконг). Из Турции поставляют 5% компонентов, а Объединенных Арабских Эмиратов - 2%. Кроме того, в дронах были обнаружены составляющие, производимые в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах. Речь идет, в частности, о процессорах, микросхемах, транзисторах и других жизненно важных компонентах.

Как отмечается, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что усложняет регуляторный надзор. Международная рабочая группа, возглавляемая руководителем ОП Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом, призывает производителей делать больше для предотвращения доступа России к их продукции в обход экономических санкций.

"Россия чрезвычайно активно использует дроны для массированных атак на инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Украине, поэтому очень тревожно видеть, что важные компоненты для производства враждебных БПЛА происходят из разных государств, в том числе из стран-союзников Украины", - отметил Ермак.

Как можно усилить контроль

Так, эксперты предлагают ряд мер, которые делают невозможным попадание в РФ иностранных компонентов. Среди таких мер эксперты указывают на необходимость согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования и расширить категории подпадающих под санкции на основе кодов Гармонизированной системы.

Также рекомендуется усилить сотрудничество между производителями и органами власти, а правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, не соблюдающих санкции. Кроме того, меры экспортного контроля могут усилить применение механизмов борьбы с отмыванием денег, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег.

Отметим, кроме дронов Россия производит и ракеты, используя иностранные детали. Так, в августе россияне атаковали Украину ракетами Х-101, которые, по словам Ермака, были изготовлены в апреле этого года и содержат около 30 иностранных микросхем.

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