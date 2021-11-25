Списання вагонів за віком спричинить колосальний збиток УЗ, - нардеп

Проект щодо обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, розроблений Міністерством інфраструктури, несе серйозні загрози для подальшої діяльності "Укрзалізниці", яка є стратегічним підприємством України, тому не може бути підтриманий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на депутатське звернення народного депутата, члена Транспортного комітету ВР та Тимчасової слідчої комісії (ТСК) по УЗ Костянтина Бондарєва до голови ТСК Юлії Гришиної.

Як сказано у зверненні, проект МІУ передбачає, що до 2031 року УЗ має списати понад 50 тис. вагонів (62% парку підприємства, в т.ч. 100% зерновозів), а для заміщення такої кількості вагонів компанії необхідно буде витратити близько 75 млрд грн. Проте, враховуючи стан підприємства, власних грошей на такі закупівлі у компанії немає, а залучення кредитних коштів - недоцільне, оскільки компанія вже має значний кредитний тягар.

"Втрата "Укрзалізницею" рухомого складу - це відкрита загроза державному підприємству, що матиме серйозні наслідки і нанесе колосальний збиток підприємству", - підкреслив Бондарєв.

Як вказує нардеп, зношеність основних активів УЗ залишається на дуже високому рівні: більш ніж по 1/3 довжини залізничних колій прострочені реконструкції та капітальні ремонти, а зношеність локомотивів перевищує 95%. Враховуючи, що по цим напрямам УЗ є монополістом, компанія має спрямувати інвестиції передусім у оновлення основних фондів монопольних сегментів - інфраструктуру та тягу, а не в закупівлю вагонів.

"Примусове та відверто диверсійне списання вантажних вагонів призведе до того, що Укрзалізниця втратить основні засоби - вагони, які зараз приносять їй доходи. А відповідно - свою частку на ринку вантажних вагонів на користь приватних операторів рухомого складу", - зауважив нардеп.

Він також підкреслив, що проєкт викликав велике занепокоєння у бізнес спільноти: провідні бізнес-асоціації України публічно надали конструктивну критику та направили листи до МІУ щодо недопустимості прийняття проєкту наказу у поточній редакції.

"Вже понад 200 компаній (представники аграрних, коксохімічних, вугледобувних, підприємств, металургійних та гірничо-збагачувальних комбінатів, виробників будівельних матеріалів та операторів рухомого складу) підписали "Антимеморандум" проти обмеження строків експлуатації вантажних вагонів, і домовились про співпрацю задля недопустимості створення кризи на ринку вагонів в Україні", - наголосив Бондарєв.

На його переконання, основна проблема - не вік вагонів, а відсутність належного контролю за проведенням планових ремонтів. Адже у розвинутих країнах (США, ЄС) вантажні вагони не мають граничного терміну експлуатації - тільки висновок про технічних стан.

"Через безконтрольність галузь ремонтів вагонів пронизана корупцією (коли дешевше заплатити інспектору, аніж якісно ремонтувати вагон). Це призводить до того, що на мережі УЗ експлуатується чимало вагонів, яким місце тільки в ремонтному депо", - підкреслив народний обранець і закликав голову ТСК на наступному засіданні комісії включити до порядку денного питання щодо негативного впливу на УЗ цього проекту.

