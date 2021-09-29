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"Велике будівництво" планує зайнятися розбудовою інфраструктури для формату "море-залізниця"

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Київ, Середа 29 вересня 2021 10:53
"Велике будівництво" планує зайнятися розбудовою інфраструктури для формату "море-залізниця" Фото: за програмою президента займуться розбудовою інфраструктури для формату "море-залізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у найближчі роки планується здійснити оновлення залізничної інфраструктури спільно з інфраструктурою морських портів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укрзалізниці".

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна має докласти зусиль, аби інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень. Зараз в ЄС доля контейнерних перевезень становить близько 45%, а в Україні - лише 2,5%.

Залізнична та портова інфраструктура є застарілою, що нівелює ефект від вигідного географічного розташування України, пояснив Кубраков.

"Водночас Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азійськими країнами - тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки", - заявив він.

В УЗ розповіли, що 28 вересня було запущено перший в історії України контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю. У складі поїзда 43 контейнери з пиломатеріалами. На своєму шляху до міста Сіань він подолає майже 10 тисяч кілометрів через територію 4-х країн, провівши в дорозі 18 діб.

"У середині вересня ми прийняли з Китаю 50-й контейнерний поїзд з імпортним вантажем. Сьогодні відправляємо перший контейнерний поїзд вже з українським вантажем до Китаю. Плануємо, що такі поїзди стануть регулярними", - наголосив Олександр Камишін, в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках угоди між урядами України і Франції "Укрзалізниця" отримає 130 нових вантажних електропотягів виробництва компанії Alstom.

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Велике будівництво
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