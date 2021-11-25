Списание вагонов по возрасту нанесет колоссальный ущерб УЗ, - нардеп

Проект ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, разработанный Министерством инфраструктуры, несет серьезные угрозы для дальнейшей деятельности "Укрзализныци", которая является стратегическим предприятием Украины, поэтому не может быть поддержан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на депутатское обращение народного депутата, члена Транспортного комитета ВР и Временной следственной комиссии (ВСК) по УЗ Константина Бондарева к главе ВСК Юлии Гришиной.

Как говорится в обращении, проект МИУ предусматривает, что к 2031 году УЗ должен списать более 50 тыс. вагонов (62% парка предприятия, в т.ч. 100% зерновозов), а для замещения такого количества вагонов компании необходимо будет потратить около 75 млрд грн. Однако, учитывая состояние предприятия, собственных денег на такие закупки у компании нет, а привлечение кредитных средств - нецелесообразно, поскольку у компании уже есть значительное кредитное бремя.

"Потеря "Укрзализныцей" подвижного состава - это открытая угроза государственному предприятию, что будет иметь серьезные последствия и нанесет колоссальный ущерб предприятию", - подчеркнул Бондарев.

Как указывает нардеп, износ основных активов УЗ остается на очень высоком уровне: более чем по 1/3 длины железнодорожных путей просрочены реконструкции и капитальные ремонты, а износ локомотивов превышает 95%. Учитывая, что по этим направлениям УЗ является монополистом, компания должна направить инвестиции, прежде всего, в обновление основных фондов монопольных сегментов - инфраструктуру и тягу, а не в закупку вагонов.

"Принудительное и откровенно диверсионное списание грузовых вагонов приведет к тому, что "Укрзализныця" потеряет основные средства - вагоны, которые сейчас приносят ей доходы. А соответственно - свою долю на рынке грузовых вагонов в пользу частных операторов подвижного состава", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что проект вызвал большую обеспокоенность у бизнес-сообщества: ведущие бизнес ассоциации Украины публично предоставили конструктивную критику и направили письма в МИУ о недопустимости принятия проекта приказа в текущей редакции.

"Уже более 200 компаний (представители аграрных, коксохимических, угледобывающих, предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, производителей строительных материалов и операторов подвижного состава) подписали "Антимеморандум" против ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов и договорились о сотрудничестве для недопустимости создания кризиса на рынке вагонов в Украине", - подчеркнул Бондарев.

По его убеждению, основная проблема - не возраст вагонов, а отсутствие должного контроля за проведением плановых ремонтов. Ведь в развитых странах (США, ЕС) грузовые вагоны не имеют предельного срока эксплуатации - только заключение о техническом состоянии.

"Из-за бесконтрольности отрасль ремонтов вагонов пронизана коррупцией (когда дешевле заплатить инспектору, чем качественно ремонтировать вагон). Это приводит к тому, что на сети УЗ эксплуатируется немало вагонов, которым место только в ремонтном депо", - подчеркнул народный избранник и призвал главу ВСК на следующем заседании комиссии включить в повестку дня вопрос негативного влияния на УЗ этого проекта.