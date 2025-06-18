Совместного заявления G7 по Украине не будет: СМИ назвали причину

Лидеры G7 не выпустят совместного заявления относительно войны в Украине из-за сопротивления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News и Reuters .

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой относительно действий России в Украине и захотят, чтобы она была смягчена.

"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", - цитирует издание слова источника.

Отмечено, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию посредством санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, возглавляемые США.

По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнули свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.