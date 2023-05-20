Совместные военные учения РФ и Беларуси продлили до 28 мая, - "Гаюн"
Совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России снова продолжили. Тренировки продлятся, по меньшей мере, до 28 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Тренировочный сбор военных РФ и РБ начался еще 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 56 недель. Как отмечает мониторинговая группа, срок учений на следующих стрельбищах республики составляет:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 27.05;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.05;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 27.05;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.05;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 26.05;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 28.05;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 28.05;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28.05;
В последние дни была зафиксирована переброска в Беларусь двух эшелонов вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что они направлялись из зоны ведения боевых действий на территории Украины.
Также Россия перебросила в авиационную базу под Минском 10 истребителей Су-34 и Су-30СМ.
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