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Совместные военные учения РФ и Беларуси продлили до 28 мая, - "Гаюн"

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Суббота 20 мая 2023 23:58
Совместные военные учения РФ и Беларуси продлили до 28 мая, - "Гаюн" Фото: военные учения Беларуси и России продлили еще на неделю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России снова продолжили. Тренировки продлятся, по меньшей мере, до 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Тренировочный сбор военных РФ и РБ начался еще 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 56 недель. Как отмечает мониторинговая группа, срок учений на следующих стрельбищах республики составляет:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 27.05;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.05;
  • Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 27.05;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.05;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 26.05;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 28.05;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 28.05;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28.05;

В последние дни была зафиксирована переброска в Беларусь двух эшелонов вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что они направлялись из зоны ведения боевых действий на территории Украины.

Также Россия перебросила в авиационную базу под Минском 10 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

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