Спікером Сенату Польщі став опозиціонер

Представник опозиційної "Громадянської коаліції" Томаш Гродзький став головою Сенату - верхньої палати парламенту Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його кандидатуру свій голос віддав 51 сенатор. За Станіслава Карчевского з партії "Право і справедливість", колишнього спікером у минулому скликанні Сенату, віддали свої голоси 48 депутатів. Один сенатор утримався.

Під час свого виступу перед сенаторами Гродзький зазначив, що його обрання на посаду спікера Сенату – це перемога демократії.

Томаш Гродзкий родом із Щецина. У 2015 році він став щецинським сенатором "Громадянської коаліції". Раніше він багато років виконував функцію радника в Щецині.

Нагадаємо,12 листопада виступаючи в Сеймі перед депутатами нового скликання прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про відставку своєї Ради міністрів.

Парламентські вибори пройшли в Польщі 13 жовтня. За результатами голосування, правляча з 2015 року націонал-консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського отримала найбільше мандатів у Сеймі.

В Сенаті, який складається зі 100 крісел, більшість отримали представники опозиції і безпартійні кандидати. У "ПіС" в Сенаті буде 48 крісел проив 61 в минулій каденції.