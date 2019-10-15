На виборах в Сейм Польщі перемогу отримала партія Качиньського

Фото: Ярослав Качинський (jaroslawkaczynski.info)

Зі 460 мандатів партія "Право і справедливість" отримала 235

Правляча з 2015 року націонал-консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського отримала найбільше мандатів у Сеймі за результатами парламентських виборів. Про це повідомила Державна виборча комісія Польщі (ГИК.

У нижній палаті парламенту Польщі у цій партії буде з 460 мандатів трохи менше половини - 235. Це дозволить партії самостійно приймати рішення без необхідності вступу до коаліції. Однак, перевагу в Сенаті (верхній палаті) партія Піс все ж потряла.

За партію Качиньського проголосували понад 8 млн поляків. Всього участь у виборах взяли понад 18,6 мільйонів громадян країни, що становить явку виборців у 61,74%.

В Сенаті, який складається з 100 крісел, більшість отримують представники опозиції і безпартійні кандидати. У Піс в Сенаті буде 48 крісел проив 61 в минулій каденції.

Сенат займається затвердженням прийнятих в Сеймі законів і може відправляти їх на доопрацювання або вносити поправки в закони, запропоновані нижньою палатою, яка в свою чергу може їх відхилити більшістю голосів. Сенатори також можуть самостійно виступати з законодавчими ініціативами.

Нагадаємо, на вибори в парламент Польщі неділя, 13 жовтня, передбачалася можлива явка 30 млн громадян.