Спикером Сената Польши стал оппозиционер

Представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзкий стал председателем Сената - верхней палаты парламента Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

За его кандидатуру свой голос отдал 51 сенатор. За Станислава Карчевского из партии "Право и справедливость", бывшего спикером в прошлом созыве Сената, отдали свои голоса 48 депутатов. Один сенатор воздержался.

Во время своего выступления перед сенаторами Томаш Гродзкий отметил, что его избрание на должность спикера Сената – это победа демократии.

Томаш Гродзкий родом из Щецина. В 2015 году он стал щецинским сенатором "Гражданской коалиции". Ранее он многие годы выполнял функцию советника в Щецине.

Напомним,12 ноября выступая в Сейме перед депутатами нового созыва премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об отставке своего Совета министров.

Парламентские выборы прошли в Польше 13 октября. По результатам голосования, правящая с 2015 года национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила больше всего мандатов в Сейме.

В Сенате, который состоит из 100 кресел, большинство получили представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У "ПиС" в Сенате будет 48 кресел проив 61 в прошлой каденции.