ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша продлит срок пребывания украинских беженцев, но для выплат будет условие

Варшава, Вторник 30 апреля 2024 21:31
UA EN RU
Польша продлит срок пребывания украинских беженцев, но для выплат будет условие Фото: в Польше ввели новое условие для выплат украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польское правительство одобрило проект изменений в закон "О помощи гражданам Украины". В частности, предложение предусматривает новое условие для выплат беженцам из Украины, у которых есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Изменения, в частности, предусматривают, что выплаты в рамках программ "800 плюс" (800 злотых на одного ребенка каждый месяц) и "Добрый старт" (300 злотых для тех детей, которые идут в школу) будут предоставляться при условии обязательного обучения в школе.

Таким образом, выплаты получат только те дети, которые ходят в дошкольные учебные заведения или школы.

Как объяснил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, такие меры ввели, поскольку появились случаи, когда украинцы приезжают в Польшу, получают там выплаты, а после этого возвращаются обратно на Родину.

"Мы будем поддерживать граждан Украины, которые были вынуждены бежать от войны и нашли убежище в Польше, но мы также ожидаем четких и понятных правил. Все это в законе, который мы сегодня приняли в правительстве", - добавил он.

Также проект изменений предусматривает продление временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

Отметим, что законопроект еще должен поддержать польский Сейм. В таком случае он вступит в силу с 1 июля.

Выплаты в Польше

Напомним, украинские беженцы в Польше имеют право на ряд выплат. В частности, они касаются тех граждан Украины, у которых есть дети.

При этом тем, кто уже получает выплаты, необходимо подать заявление в Управление соцстрахования (ZUS).

Более детально - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Выплаты
NEWS
Новый закон о мобилизации: будут ли забирать в армию женщин
Новый закон о мобилизации: будут ли забирать в армию женщин
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"