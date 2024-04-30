Польша продлит срок пребывания украинских беженцев, но для выплат будет условие

Польское правительство одобрило проект изменений в закон "О помощи гражданам Украины". В частности, предложение предусматривает новое условие для выплат беженцам из Украины, у которых есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Изменения, в частности, предусматривают, что выплаты в рамках программ "800 плюс" (800 злотых на одного ребенка каждый месяц) и "Добрый старт" (300 злотых для тех детей, которые идут в школу) будут предоставляться при условии обязательного обучения в школе.

Таким образом, выплаты получат только те дети, которые ходят в дошкольные учебные заведения или школы.

Как объяснил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, такие меры ввели, поскольку появились случаи, когда украинцы приезжают в Польшу, получают там выплаты, а после этого возвращаются обратно на Родину.

"Мы будем поддерживать граждан Украины, которые были вынуждены бежать от войны и нашли убежище в Польше, но мы также ожидаем четких и понятных правил. Все это в законе, который мы сегодня приняли в правительстве", - добавил он.

Также проект изменений предусматривает продление временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

Отметим, что законопроект еще должен поддержать польский Сейм. В таком случае он вступит в силу с 1 июля.