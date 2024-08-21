RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спикер ВМС об ударе по С-300 в Ростовской области: не первая такая атака и не последняя

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины продолжат наносить удары по российской технике на территории РФ подобно тому, как они сегодня, 21 августа, атаковали С-300 в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

У спикера попросили рассказать, есть ли более подробная информация насчет удара по позиции российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Ростовской области. 

Он отметил, что для того, чтобы подтвердить поражение, необходимо обычно более суток. И подробностей такой атаки пока раскрывать нельзя. 

"Единственное, что хочу отметить, что это не первый такой кейс и не последний", - отметил Плетенчук. 

Он добавил, что вторая важная деталь - локация, где произошла атака. Это доказательство того, что у Украины есть оружейные системы с достаточно большим радиусом действия. 

"Очередным подтверждением этого является в том числе отсутствие россиян в акватории Азовского моря", - рассказал спикер ВМС. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 21 августа, Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения ВМС ударили по позиции российского ЗРК С-300 под Новошахтинском Ростовской области.

Военные рассказали, что в целевых точках были зафиксированы взрывы. При этом они не уточнили, был ли поврежден С-300 врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗРКРостовская областьВойна в Украине