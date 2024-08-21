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Спікер ВМС про удар по С-300 у Ростовській області: не перша така атака і не остання

Фото: Дмитро Плетенчук, спікер ВМС ЗСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни продовжать завдавати ударів по російській техніці на території РФ, подібно до того, як вони сьогодні, 21 серпня, атакували С-300 у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Спікера попросили розповісти, чи є більш детальна інформація щодо удару по позиції російського зенітного ракетного комплексу С-300 в Ростовській області.

Він зазначив, що для того, щоб підтвердити ураження, потрібно зазвичай більше доби. І подробиць такої атаки поки що розкривати не можна.

"Єдине, що хочу наголосити, що це не перший такий кейс і не останній", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що друга важлива деталь - локація, де відбулася атака. Це доказ того, що Україна має збройові системи з досить великим радіусом дії.

"Черговим підтвердженням цього є, зокрема, відсутність росіян в акваторії Азовського моря", - розповів спікер ВМС.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ВМС вдарили по позиції російського ЗРК С-300 під Новошахтинськом Ростовської області.

Військові розповіли, що у цільових точках було зафіксовано вибухи. При цьому вони не уточнили, чи пошкоджено С-300 ворога.

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