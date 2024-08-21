Спікер ВМС про удар по С-300 у Ростовській області: не перша така атака і не остання

Спікера попросили розповісти, чи є більш детальна інформація щодо удару по позиції російського зенітного ракетного комплексу С-300 в Ростовській області.

Він зазначив, що для того, щоб підтвердити ураження, потрібно зазвичай більше доби. І подробиць такої атаки поки що розкривати не можна.

"Єдине, що хочу наголосити, що це не перший такий кейс і не останній", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що друга важлива деталь - локація, де відбулася атака. Це доказ того, що Україна має збройові системи з досить великим радіусом дії.

"Черговим підтвердженням цього є, зокрема, відсутність росіян в акваторії Азовського моря", - розповів спікер ВМС.