ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Геращенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенко.

Радник глави МВС опублікував відео, як українські військові ставлять прапор України над адміністративною будівлею селища. На кадрах також можна побачити місцевих жителів, які вітали визволителів.

"92-а бригада звільнила селище Молодова, що поруч зі Старим Салтовим в Харківській області", - написав у своєму Telegram-каналі Геращенко.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ провели контрнаступ на декількох напрямках, відкинувши противника на 25 кілометрів від Харкова.

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