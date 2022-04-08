Спікер парламенту Грузії відмовився їхати в Бучу. Назвав запрошення "недоречним"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав "недоречною" пропозицію про відвідування міста Буча. Свою відмову він пояснив недавнім загостренням відносин між Україною і Грузією, пов'язаним з відмовою Тбілісі підтримувати санкції проти Росії .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Папуашвілі на сторінці в Facebook.

Зазначимо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив голів парламентів різних країн відвідати Бучу, жителі якої стали жертвами російських військових злочинів. Сьогодні, наприклад, Бучу відвідали глава європейської дипломатії Жозеп Боррель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"На тлі нерозуміння цих питань офіційна пропозиція виглядає недоречною", - заявив він.

Папуашвілі у своїй заяві згадав про звинувачення Грузії в допомозі Росії обходити санкції, введені за повномасштабне вторгнення в Україну.

Більше про те, як Грузія поставилася до російської агресії, читайте в матеріалі "Свій інтерес. Як Грузія та Угорщина проявили себе під час війни в Україні".

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