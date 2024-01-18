Спикер Палаты представителей озвучил главное условие одобрения финпомощи для Украины

По его словам, республиканцам нужны ответы на критически важные вопросы: в чем заключается конечная цель и стратегия в отношении Украины, и как обеспечивается отчетность за расходование средств на ее оборонные нужды.

"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это (ассигнование средств для Киева, - ред.) должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Так что я буду их добиваться", - сказал Джонсон.

Он также подчеркнул, что прежде чем обсуждать финансовую помощь для Украины, необходимо четко заявить президенту Джо Байдену и всем американцам важность урегулирования кризиса с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.

"Граница, граница, граница. Мы должны позаботится о нашем доме, должны обезопасить нашу границу (с Мексикой. - ред.) перед тем, как говорить о чем-нибудь другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем. И я уверен, что мы должны доносить этот месседж к американскому народу. В минувший четверг я провел телефонные переговоры с президентом и намерен встретиться с ним лично, чтобы донести ему эту позицию", - подытожил Джонсон.

Проблемы с одобрением финпомощи США для Украины

За последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате американского Конгресса разгорелась политическая война между демократами и республиканцами из-за законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине и другим союзникам.

В конце октября в США оставалось более 5,4 млрд долларов на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден 20 октября 2023 года подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировал начало дебатов касательно законопроекта в Сенате. Они потребовали, чтобы Белый дом внес в документ более радикальные предложения по защите границы США с Мексикой.

12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового пакета финансирования.

Сенаторы планируют рассмотреть двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ на следующей неделе. Сенат близок к одобрению документа, но пока не ясно, примет ли его Палата представителей, учитывая жесткую и принципиальную позицию спикера Майка Джонсона.

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