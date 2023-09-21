Спикер ЕС об отказе Польши передавать оружие Украине: наша поддержка остается неизменной

"Не наше дело - комментировать объявление от Польши о том, что она намерена делать со своими добровольными взносами на двусторонней основе для обороны Украины против агрессии. Что важно для нас - это то, что политика ЕС по отношению к Украине не меняется. Поддержка ЕС для Украины остается твердой во всех сферах", - отметил Стано.

Он напомнил, что страны-члены ЕС самостоятельно принимают решения о предоставлении Украине военной помощи. При этом поддержка от блока будет длиться столько, сколько потребуется.

"Вы знаете, что ЕС как таковой не поставляет оружие. Оружие и материалы поставляются странами-членами. То, что делает ЕС - частично компенсирует стоимость (вооружений - ред.). Важны конкретные действия. И по этим действиям Украина продолжает получать военную поддержку от стран-членов ЕС, и часть этой помощи компенсируется из Европейского фонда мира", - добавил спикер ЕС.

Что предшествовало

Напомним, вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине.

Такое решение глава польского правительства объяснил тем, что его страна пытается модернизировать собственные Вооруженные силы.

Это произошло на фоне конфликта между Украиной и Польшей, который связан с продлением запрета на импорт украинского зерна.