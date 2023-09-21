Спікер ЄС про відмову Польщі передавати зброю Україні: наша підтримка залишається незмінною

"Не наша справа - коментувати оголошення від Польщі про те, що вона має намір робити зі своїми добровільними внесками на двосторонній основі для оборони України проти агресії. Що важливо для нас - це те, що політика ЄС щодо України не змінюється. Підтримка ЄС для України залишається твердою у всіх сферах", - зазначив Стано.

Він нагадав, що країни-члени ЄС самостійно ухвалюють рішення щодо надання Україні військової допомоги. При цьому підтримка від блоку триватиме стільки, скільки потрібно.

"Ви знаєте, що ЄС як такий не постачає зброю. Зброя та матеріали поставляються країнами-членами. Те, що робить ЄС - частково компенсує вартість (озброєнь - ред.). Важливі конкретні дії. І за цими діями Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн-членів ЄС, і частина цієї допомоги компенсується з Європейського фонду миру", - додав речник ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні.

Таке рішення глава польського уряду пояснив тим, що його країна намагається модернізувати власні Збройні сили.

Це сталося на тлі конфлікту між Україною та Польщею, який пов'язаний з продовженням заборони на імпорт українського зерна.