Спикер Джонсон против немедленных санкций для РФ из-за ультиматума Трампа

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не хочет выносить на рассмотрение законопроект о санкциях против России, поскольку президент Дональд Трамп уже пригрозил Москве тарифами.
Как передает РБК-Украина, заявление Джонсона приводит Reuters.
Он рассказал, что обсудил с конгрессменами возможность принятия законопроекта о санкциях против России.
"Но я думаю, что Палата представителей и Сенат согласны с тем, что, учитывая установленный Белым домом 50-дневный срок, мы должны дать возможность главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать, и посмотреть, как это сработает", - добавил Джонсон.
Также он призвал к прекращению войны России против Украины.
"Нам нужен мир там. Это продолжается слишком долго. Гибнет слишком много невинных людей. И мы совершенно не хотим дальнейшего участия США в этом", - добавил спикер Палаты представителей.
К слову, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей ранее обещали, что без одобрения Трампа выносить на рассмотрение отдельный законопроект о санкциях против РФ не будут.
Напомним, сенатор Линдси Грэм ранее разработал законопроект о жестких санкциях против России.
Инициатива, в частности, предусматривает 500% вторичные тарифы против стран, которые продолжат покупать у России нефть, природный газ, уран и не только.
Законопроект так и не вынесли на голосование в Сенате, хоть его и поддержало большинство сенаторов.
В свою очередь президент Дональд Трамп выступил с собственной инициативой. Он пообещал ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, если Кремль за 50 дней не завершит войну против Украины.
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