Спикер Джонсон против немедленных санкций для РФ из-за ультиматума Трампа

Он рассказал, что обсудил с конгрессменами возможность принятия законопроекта о санкциях против России.

"Но я думаю, что Палата представителей и Сенат согласны с тем, что, учитывая установленный Белым домом 50-дневный срок, мы должны дать возможность главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать, и посмотреть, как это сработает", - добавил Джонсон.

Также он призвал к прекращению войны России против Украины.

"Нам нужен мир там. Это продолжается слишком долго. Гибнет слишком много невинных людей. И мы совершенно не хотим дальнейшего участия США в этом", - добавил спикер Палаты представителей.

К слову, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей ранее обещали, что без одобрения Трампа выносить на рассмотрение отдельный законопроект о санкциях против РФ не будут.