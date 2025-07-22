Спікер Джонсон проти негайних санкцій для РФ через ультиматум Трампа

Він розповів, що обговорив із конгресменами можливість ухвалення законопроекту про санкції проти Росії.

"Але я думаю, що Палата представників і Сенат згодні з тим, що, з огляду на встановлений Білим домом 50-денний термін, ми повинні дати можливість головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони і Пентагону зробити те, що вони збираються зробити, і подивитися, як це спрацює", - додав Джонсон.

Також він закликав до припинення війни Росії проти України.

"Нам потрібен мир там. Це триває занадто довго. Гине занадто багато невинних людей. І ми абсолютно не хочемо подальшої участі США в цьому", - додав спікер Палати представників.

До слова, лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників раніше обіцяли, що без схвалення Трампа виносити на розгляд окремий законопроєкт про санкції проти РФ не будуть.