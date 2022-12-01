Spiegel предупредил об угрозе новой воздушной атаки РФ на Украину

На спутниковых снимках, опубликованных 28 ноября компанией Maxar Technologies и Planet Labs, видно почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160.

Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

На аэродроме можно заметить активные мероприятия оккупантов / Фото: Maxar Technologies

Кроме того, на взлетной полосе припарковано множество крупных грузовых самолетов. Также можно увидеть тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101.

На базе находятся тяжелый транспортный самолет Ан-124 и транспортные самолеты Ил-76 / Фото: Maxar Technologies

По мнению военного аналитика Арда Мевлютогла, большое количество бомбардировщиков на взлетно-посадочной полосе указывает "на усиление боевых действий, если не на неминуемую крупномасштабную атаку".

"Энгельс-2" - одна из важнейших баз ВВС России. Здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.

Судя по спутниковым снимкам, 8 и 9 октября авиабаза была относительно безлюдной. Однако уже 10 числа можно было заметить многочисленные дополнительные бомбардировщики дальнего действия.

С 10 октября количество самолетов на аэродроме значительно увеличилось / Фото: Maxar Technologies

Напомним, 30 ноября в ГУР заявили, что появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме связано с мероприятиями российского командования по рассредоточению авиации.

Ранее власти предупреждали о тяжелой неделе, ведь россияне могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине, чтобы еще больше навредить энергосистеме.

Добавим, аналитики Института изучения войны (ISW) считают,

российские силы, вероятно, готовятся осуществить новую волну ракетных ударов по Украине, но "такие приготовления, скорее всего, направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его из-за продолжающихся ограничений российского ракетного арсенала".

В Воздушных силах успокаивают, силы ПВО к этому готовы и сделают все, чтобы защитить небо.

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